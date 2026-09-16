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Estados Unidos redirige USD 52 millones en fondos militares desde Europa y Medio Oriente a Latinoamérica

El Departamento de Estado reprogramará los recursos del Financiamiento Militar Extranjero (FMF) hacia Panamá, Perú, Ecuador y Colombia tras la gira del secretario de Estado Marco Rubio para reforzar el combate al narcotráfico.

Periodista Web
Periodista Web

El Gobierno de Estados Unidos anunció la reprogramación de USD 52 millones correspondientes al programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés). Los recursos, originalmente asignados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, serán transferidos a cuatro países latinoamericanos: Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

El FMF es un mecanismo mediante el cual Washington entrega capital a gobiernos aliados para la adquisición de equipamiento militar producido por fabricantes estadounidenses. Desde el Departamento de Estado explicaron que la medida responde a un ajuste estratégico, argumentando que históricamente el 80% de estos fondos se concentraba en Medio Oriente, dejando desatendido al hemisferio occidental. La decisión busca contener el “narcoterrorismo”, resguardar la seguridad del Canal de Panamá y limitar la influencia geopolítica de China en la región.

Eje regional y contexto político

La redistribución de los fondos se concreta tras la reciente gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por la región entre el 8 y el 10 de septiembre. Los cuatro países beneficiados forman parte de la alianza impulsada por la Casa Blanca bajo la denominación de Escudo de las Américas, orientada a coordinar inteligencia y operaciones antinarcóticos.

El realineamiento coincide con giros políticos en la región, como la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, además de la cooperación ya establecida por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Paralelamente, el recorte a miembros de la OTAN como Eslovaquia y Macedonia del Norte refleja la postura de la administración de Donald Trump de reducir compromisos militares en Europa y exigir mayor gasto en defensa a sus socios atlánticos.

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