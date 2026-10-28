Éxodo de 43 mil médicos agrava el colapso del sistema sanitario en Venezuela: alertan trabas para una recuperación

La emigración masiva de aproximadamente 43 mil médicos, derivada de la prolongada emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, constituye uno de los obstáculos estructurales más críticos para cualquier intento de reconstrucción del sistema sanitario nacional, según advirtió el expresidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique Santiago López-Loyo.

A través de un exhaustivo informe sobre el estado de la salud pública, el facultativo recogió estadísticas de la Federación Médica Venezolana (FMV), entidad que cifra en decenas de miles el éxodo de batas blancas. “La dificultad particular que enfrenta Venezuela es el grado de destrucción actual de los servicios sanitarios, lo que hace cada vez más difícil contar con recursos tanto financieros como humanos para lograr una recuperación progresiva y definitiva, debido al altísimo nivel de emigración profesional”, sostuvo el investigador.

Movilizaciones a Miraflores y petitorio gremial

El crítico escenario coincide con una nueva oleada de protestas encabezada por trabajadores sanitarios, quienes marcharon recientemente hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas para demandar reajustes salariales urgentes e insumos básicos. Voceros del gremio advirtieron que intensificarán el calendario de movilizaciones en caso de no recibir respuestas por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Frente a la parálisis institucional, López-Loyo planteó la conformación urgente de un “Sistema Único Nacional de Salud” basado en el modelo de atención centrada en la persona. Dicho esquema, remarcó, debe ir acompañado de sueldos que garanticen el desarrollo digno del personal y de un plan de rescate de servicios básicos (agua potable, electricidad y telecomunicaciones) en ambulatorios y hospitales.

Asimismo, el académico enfatizó la urgencia de digitalizar las fichas clínicas e historiales médicos, junto con unificar por ley la titulación profesional bajo la designación original de médicos cirujanos, eliminando distinciones paralelas como la de “médicos militares” introducida en los últimos años.