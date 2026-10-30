Fin del veto: TV venezolana emite conferencia de Machado

En un hecho inédito para el panorama mediático venezolano, los canales de televisión locales de señal abierta transmitieron en vivo este jueves la conferencia de prensa de la dirigente opositora María Corina Machado, quebrando el veto informativo que regía sobre su figura.

Durante su intervención, desarrollada en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) tras su retorno al país el pasado domingo, la líder de Vente Venezuela aseguró que el proceso político iniciado tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año no tiene vuelta atrás: “La transición democrática es irreversible”. La dirigenta subrayó que estos tres primeros días de regreso en el territorio confirman el avance del esquema diseñado para restaurar el orden institucional tras permanecer diez meses fuera de la nación.

En su alocución, la premio nobel de la paz agradeció a la administración estadounidense encabezada por Donald Trump, destacando que las acciones ejecutadas a inicios de enero abrieron una ruta estratégica para consolidar al país como el principal aliado regional de Estados Unidos.

Cronograma electoral y vacancia presidencial

Respecto a los plazos institucionales, Machado respaldó la hoja de ruta delineada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, orientada a convocar a elecciones presidenciales en 2027, luego de que desde Washington se planteara que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, deberá declarar la vacancia del cargo en dicho ejercicio.

“El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país (…) y también estamos aquí para asegurarnos que sea organizada y pacífica”, enfatizó la dirigenta.

Agenda política y despliegue territorial

El retorno de Machado a Venezuela se concretó tras superar siete intentos previos de ingreso. Su reaparición pública inició el domingo con una caravana desde el estado Lara con destino a Caracas, desplegando desde entonces una serie de encuentros con familiares de presos políticos, víctimas de violaciones a los derechos humanos y directivas de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la Alianza por Venezuela.

Asimismo, la dirigenta visitó recientemente el estado La Guaira para inspeccionar la situación de los damnificados por el doble terremoto que azotó dicha zona costera en junio pasado, catástrofe que dejó un saldo superior a los 6.000 fallecidos, según cifras oficiales.

Antes de su salida en diciembre pasado rumbo a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora se mantuvo cerca de un año en la clandestinidad a raíz de las denuncias de fraude electoral sustentadas en las actas de votación recabadas por su comando.