Huelga nacional en Francia deja cerca de 450 detenidos y más de 50 policías heridos tras masivas protestas

Un saldo preliminar de 448 detenidos y 53 policías heridos dejó la jornada nacional de huelga y movilizaciones desarrollada en Francia, convocada por trabajadores del sector público en defensa del poder adquisitivo y los servicios esenciales.

De acuerdo con el balance entregado por el Ministerio del Interior, la concurrencia a las marchas se estimó oficialmente en 575.000 personas, mientras que las organizaciones sindicales cifraron la adhesión en 1,6 millones de manifestantes a lo largo del país, convirtiéndose en la protesta más masiva del actual ciclo de otoño. Los servicios de emergencia contabilizaron además 86 intervenciones por fuego.

Aunque la mayoría de las columnas avanzó pacíficamente, se registraron graves disturbios en ciudades como París, Lyon, Rennes, Marsella, Nantes, Burdeos y Estrasburgo. El reporte gubernamental indicó que en estos puntos operaron grupos radicales que utilizaron proyectiles y morteros pirotécnicos contra los uniformados, obligando a la policía antidisturbios a responder con gases lacrimógenos y cargas directas.

Ataques a recintos educativos e incidentes graves

La jornada estuvo marcada por atentados contra la infraestructura escolar. En Toulouse, un grupo de individuos provocó un incendio con artefactos pirotécnicos en un liceo y agredió a personal de bomberos. Un ataque similar afectó a otro recinto en el centro de París, mientras que en la periferia de la capital, en La Courneuve, un sujeto apuñaló a una persona que participaba en el bloqueo de un colegio; el atacante fue arrestado y la víctima se encuentra fuera de riesgo vital.

Por su parte, en Estrasburgo, el prefecto presentó una denuncia ante la justicia por la quema de una figura de cartón que representaba a un agente policial con insignias agraviantes.

Frente a la convocatoria, el Ejecutivo desplegó un contingente de 70.000 efectivos policiales para prevenir desbordes de violencia como los ocurridos semanas atrás, estableciendo desvíos de trayectos y restricciones a las concentraciones. Desde el mundo sindical, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, criticó las medidas preventivas aplicadas por el gobierno de Emmanuel Macron y afirmó que las restricciones no lograron frenar la convocatoria en las calles.