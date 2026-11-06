Inauguran en Puerto Williams el hotel The Cormorant at 55 South enfocado en turismo antártico

Con la presencia de autoridades nacionales, regionales y la comunidad local, se inauguró oficialmente en Puerto Williams el hotel The Cormorant at 55 South, nueva infraestructura hotelera orientada a potenciar la actividad turística en la comuna de Cabo de Hornos.

El establecimiento dispone de 150 habitaciones y una propuesta diseñada para el turismo de expedición, perfilándose como una base logística y de alojamiento para los visitantes que utilizan la zona austral como puerta de entrada a la Antártica.

A la ceremonia de apertura asistieron representantes del Gobierno, entre ellos la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, y el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar.

La actividad inaugural contó además con intervenciones culturales de la zona, tales como la presentación de la Banda de Guerra “Albatros” y la Brigada de Tránsito del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, junto a la interpretación musical del grupo Los Chamanes de la Patagonia acompañada por jóvenes de la localidad.

La puesta en marcha del complejo hotelero apunta a consolidar la oferta de servicios en la provincia más austral de Chile, respondiendo al creciente flujo de viajeros internacionales y expediciones científicas o recreativas hacia el territorio antártico.