Javier Milei suspende su viaje al Reino Unido tras la escalada de tensión por las Islas Malvinas

En medio de un nuevo y complejo episodio de tensión diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas, el Presidente de Argentina, Javier Milei, resolvió suspender de forma definitiva su viaje al Reino Unido programado para fines de octubre. El Mandatario trasandino tenía previsto trasladarse a Londres el próximo 21 de octubre para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y sostener reuniones con el sector empresarial.

La cancelación se da en respuesta a las recientes declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, quien ante el Parlamento aseveró que su país defenderá de manera implacable el deseo de los isleños de pertenecer a la corona. A ello se sumaron los dichos del ministro de Defensa británico, Wes Streeting, quien relativizó las maniobras trasandinas señalando que “las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas”.

Refuerzo militar en Tierra del Fuego y ofensiva en la ONU

La postura británica surge luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara en una entrevista que pondría en duda su apoyo a Londres ante un eventual conflicto armado. Tras esto, Milei utilizó una cadena nacional para anunciar sanciones aceleradas contra las empresas que participen en la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en aguas australes.

En esa misma línea, el Ejecutivo argentino anunció el envío de un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional, además de incrementar los recursos del Ministerio de Defensa para acelerar la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El hito central de la ofensiva se trasladará a Nueva York, donde Milei intervendrá en la Asamblea General de la ONU junto al canciller Pablo Quirno para reimpulsar el reclamo soberano.