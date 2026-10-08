La ensayista y poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026. El anuncio oficial fue transmitido en directo desde la sede de la Academia Sueca en Estocolmo, reconociendo la trayectoria de la autora de 76 años como uno de los referentes más innovadores de las letras contemporáneas.

El comité evaluador destacó en su dictamen que la distinción fue otorgada “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. La Academia resaltó cómo la escritora articula su pasión filológica con la poesía y la docencia, abordando la etimología y la tragedia griega para explorar temáticas universales como el deseo, la pérdida y el lenguaje.

Galardón e hito internacional

La concesión del Nobel de Literatura representa el cuarto anuncio de la semana de los Premios Nobel, tras la entrega de los reconocimientos en Medicina, Física y Química. La autora recibirá un diploma, una medalla de oro y una dotación de 12 millones de coronas suecas (equivalentes a cerca de US$1,2 millones), galardones que serán entregados formalmente durante la ceremonia oficial fijada para el próximo 10 de diciembre en Suecia.

Con esta distinción, la escritora nacida en Toronto se convierte en una de las pocas mujeres reconocidas con el máximo galardón de las letras universales desde la creación de los premios en 1901.

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