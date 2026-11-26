La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien permanece exiliado en España desde 2024, “pronto” estará de vuelta en Venezuela.

La dirigente habló ante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un mensaje que su movimiento político, Vente Venezuela, consideró el primero dirigido a la nación. “Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, afirmó Machado, recordando que el 28 de julio de 2024 González Urrutia “recibió el mandato” de la oposición para enfrentarse al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, luego de que ella fuera inhabilitada por las autoridades de entonces.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, quien ha estado presionando al gobierno interino respaldado por Estados Unidos para que convoque a elecciones libres el próximo año, fue recibida al grito de “¡Libertad, libertad!” en la sede central de la casa de estudios. Su discurso tuvo lugar en el emblemático Aula Magna —decorada por el escultor Alexander Calder—, bajo un escenario con la consigna: “¡Seamos libres! ¡Vence la sombra!”.







“Verdad sin rencor, justicia sin venganza”

Durante su intervención ante unos 3.000 estudiantes, Machado sostuvo que la “transición que busca el reencuentro anhelado entre los venezolanos” se desarrollará con “verdad sin rencor y justicia sin venganza”.

“Se trata de una refundación histórica que no puede caer en pequeños grupos de interés. Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos”, enfatizó la dirigenta.

Asimismo, la líder de Vente Venezuela proyectó unas Fuerzas Armadas dedicadas a la defensa de “la integridad del territorio, así como la contención y mitigación de las amenazas que nos acechan, tales como el crimen organizado internacional o el narcoterrorismo”, destacando además la alianza con Estados Unidos como una relación prioritaria.