Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de profunda crisis por caso Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia indeclinable al cargo, en medio de una severa tormenta política y financiera desencadenada por la intervención del Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del gobernante.

La determinación fue comunicada por el propio jefe de Estado mediante un video difundido en sus redes sociales, donde argumentó que su paso al costado busca evitar una mayor convulsión interna: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. Asimismo, pidió disculpas públicas y manifestó su preocupación por los ahorristas afectados, abogando por la activación del fondo de garantía de depósitos.

La dimisión ocurre en momentos en que el Congreso paraguayo avanzaba en un juicio político en su contra con respaldo de sectores de la oposición y del propio oficialismo. El libelo acusatorio contenía cinco causales, entre ellas conflictos de intereses, anomalías en la administración de fondos previsionales, operaciones de crédito por cerca de 123 millones de dólares con empresas vinculadas y la tenencia de acciones de Peña en Ueno Holding por más de 6.144 millones de guaraníes.

Tras la caída de Peña, desde la Junta de Gobierno del oficialista Partido Colorado confirmaron el esquema de sucesión: el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asumirá la conducción de la Presidencia de la República, mientras que el dirigente Antonio Barrios ocupará la Vicepresidencia vacante.