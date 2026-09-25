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Alerta Roja en Biobío, La Araucanía y Los Ríos por intenso sistema frontal, desbordes y pasos cerrados

El frente de mal tiempo afectó desde O’Higgins hasta Los Lagos provocando personas aisladas, inundaciones, desprendimientos de terreno y el cierre preventivo del Paso Cardenal Samoré.

Periodista Web
Periodista Web

Un complejo escenario meteorológico se registró durante este jueves en la zona centro-sur del país, abarcando desde la Región de O’Higgins hasta Los Lagos. El evento de precipitaciones y intensas ráfagas de viento obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar Alerta Roja por desborde en la comuna de Arauco (Biobío), la provincia de Cautín (La Araucanía) y la provincia de Valdivia (Los Ríos).

En la Región del Biobío, la comuna de Tirúa reporta 16 personas aisladas, una vivienda con daño menor y más de 50 inmuebles en proceso de evaluación por anegamientos. Asimismo, el desborde del río Tirúa interrumpió el tránsito en la ruta P-746, sumado al cierre preventivo del Puente San José en Nacimiento por la crecida del río Culenco.

Inundaciones, personas sin agua y pasos fronterizos cerrados

En La Araucanía, los municipios contabilizan 51 viviendas afectadas en Carahue y otras 20 en Pucón. En esta última localidad, cerca de 800 personas, una posta rural y un colegio resultaron afectados por la turbiedad en las fuentes de agua potable. En la Región de Los Ríos, en tanto, se registraron remociones en masa en el sector de Huellelhue y el desborde del río Huillileufu, con anegamientos en Valdivia, Mariquina, Los Lagos y Panguipulli.

Finalmente, la Región de Los Lagos sufrió afectaciones en la ruta CH-225 producto de desprendimientos de tierra. Por razones de seguridad operacional, las autoridades confirmaron el cierre preventivo de los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Vicente Pérez Rosales, además del monitoreo constante sobre los caudales de esteros y ríos en todo el tramo afectado.

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