Un nuevo paso legislativo consiguió el proyecto que crea el denominado Registro Único de Vándalos e Incivilidades, luego de ser aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con este respaldo, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada en la Sala, donde enfrentará su último trámite en la corporación antes de pasar a segundo trámite constitucional en el Senado.

La propuesta, impulsada por el Gobierno, busca establecer consecuencias concretas para quienes incurran en conductas que afecten el orden público, la convivencia y el uso de los espacios comunes. Para ello, distingue entre actos vandálicos asociados a delitos y otras acciones calificadas como incivilidades, contemplando sanciones accesorias proporcionales a la gravedad de cada hecho.

Entre las conductas tipificadas como actos vandálicos figuran:

Atentados contra la autoridad y bloqueo de vías públicas.

Amenazas al personal de salud y educación.

Usurpaciones, delitos de incendio y daños.

Rayados no autorizados y el uso de artefactos incendiarios, como bombas molotov.

En tanto, dentro de las incivilidades se incluyen el depósito de escombros, el consumo de alcohol en la vía pública, la evasión del transporte público, el comercio ilegal y determinadas conductas de maltrato animal.

Sanciones accesorias y pérdida de gratuidad en casos graves

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que la incorporación al registro podrá ir acompañada de una o más sanciones accesorias, cuya aplicación quedará a criterio del juez competente según las circunstancias de cada caso.

Entre las restricciones contempladas se encuentran la prohibición de obtener o renovar pasaporte y licencia de conducir, impedimentos para acceder a fondos concursables del Ministerio de las Culturas y al Pase Cultural, además de la revocación de permisos o concesiones para utilizar bienes nacionales de uso público. Asimismo, considera la prohibición de asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional o ingresar a casinos de juego.

Finalmente, para determinadas hipótesis calificadas —asociadas a delitos especialmente graves—, el proyecto establece la pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior.