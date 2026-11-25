La fuerte caída en el precio del cobre continúa presionando a la baja al peso chileno, dejando a la divisa nacional sin su principal soporte en los mercados internacionales.

“El principal motor sigue siendo el cobre, que cae a la zona de US$11.600 la tonelada, acumula más de 17% de baja en el mes y deja al peso sin su principal soporte”, explicó a Emol Joaquín Martínez account manager de la app de inversiones XTB.

A este factor se suma el fortalecimiento global del billete verde, con el índice dólar (DXY) cerca de los 104 puntos tras conocerse datos de inflación PCE de octubre en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

En la misma línea, Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, apuntó al retroceso del metal rojo, señalando que este “acumula una caída cercana a 20% en el último mes”.

Respecto a la postura del instituto emisor, Santillán recordó que la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, afirmó durante la mañana que el tipo de cambio se ha movido en línea con sus fundamentos y que el mercado funciona sin problemas, subrayando que la entidad interviene únicamente cuando el sistema no logra absorber los shocks externos.

Proyecciones del dólar y efecto feriado en Wall Street

De cara a las próximas jornadas, los operadores mantendrán la atención sobre la cotización del commodity. Martínez advirtió que, si el cobre pierde el soporte de los US$11.700 por tonelada, el dólar en Chile podría ir a buscar los $1.048 y posteriormente los $1.061, nivel que corresponde al máximo histórico intradía registrado en 2022.

Finalmente, Santillán destacó que el cierre de Wall Street por el feriado de Acción de Gracias reducirá la liquidez operativa, factor que podría amplificar la volatilidad y los movimientos del tipo de cambio durante lo que resta de la semana.