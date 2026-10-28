Cámara despacha al Senado reforma al mercado de capitales con “portazo” a las AFP

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado a su segundo trámite constitucional el proyecto de reforma al mercado de capitales impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda, diversificar las alternativas de financiamiento productivo para emprendedores e innovadores y modernizar integralmente el marco regulatorio del sector financiero nacional.

Tras la votación en Sala, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró los consensos técnicos alcanzados en la Comisión de Hacienda: “Estamos muy satisfechos, porque el día de hoy hemos aprobado en un 99% lo que fue nuestra propuesta de reforma al mercado de capitales (…) Prácticamente todo se aprobó por dos tercios de los votos”. La autoridad recalcó el alcance estructural de la norma: “Hemos dado un gran paso en este primer trámite a la casa propia de la clase media con el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), un gran paso para convertir a Chile en un centro financiero regional y generar una bolsa para los emprendedores y mecanismos de financiamiento para la innovación”.

Rechazo a la inclusión de las AFP

El principal cambio introducido respecto del texto original del Gobierno radicó en la votación de la letra f) del artículo 5°, disposición que facultaba de manera expresa a las administradoras de fondos de pensiones para abrir, mantener y gestionar cuentas de capitalización y planes de ahorro habitacional voluntario, previa visación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La Sala rechazó este acápite por 88 votos en contra frente a 48 a favor, excluyendo formalmente a las AFP de dicho mecanismo tras los reparos transversales levantados en el debate parlamentario.

Al ser consultado sobre esta exclusión, el ministro Quiroz bajó el perfil a la votación: “Nosotros abrimos la posibilidad del ahorro para la vivienda a múltiples entidades, incluyendo las AFP. Ahora, dada la situación actual, la verdad es que nadie tenía muchas ganas de incluir a las AFP, y no es un tema fundamental para nosotros”, concluyó el titular de Hacienda al proyectar el inicio de la discusión del texto en la Cámara Alta.