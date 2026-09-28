Carabinero fallece tras recibir disparo en la cabeza durante fiscalización en Lo Espejo

Un carabinero perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento de fiscalización registrado la tarde de este domingo en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

El hecho se produjo cerca de las 16:00 horas en el sector de Las Dunas, momento en que funcionarios de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas fiscalizaban a un grupo de aproximadamente siete personas. Al intentar controlar a un individuo en el lugar, el sujeto abrió fuego a corta distancia contra el personal policial, impactando a un cabo segundo de la institución en el costado derecho de la cabeza.

Agresor fue abatido en el lugar

Ante el ataque, un cabo primero que acompañaba la patrulla repelió la agresión haciendo uso de su arma de servicio, hiriendo mortalmente al atacante, quien falleció en el sitio del suceso. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el agresor habría efectuado cerca de 20 disparos contra los uniformados utilizando una pistola equipada con un cargador extendido con capacidad para 30 municiones, la cual fue incautada.

Tras la balacera, el carabinero herido fue trasladado de urgencia al SAR Julio Acuña Pinzón y derivado posteriormente en helicóptero hasta la Clínica Las Condes en estado de extrema gravedad, confirmándose su posterior deceso. Diversas unidades especializadas de Carabineros y Control de Orden Público (COP) desplegaron un operativo en el sector para realizar los peritajes e identificar al sujeto abatido.