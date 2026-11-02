Comenzó el despliegue nacional de la Encuesta Casen 2026: abarcará más de 111 mil viviendas en todo Chile

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en alianza técnica con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dio inicio formal al trabajo de campo de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2026), el principal instrumento estadístico del Estado para evaluar las condiciones de vida de la población y actualizar los indicadores sobre pobreza por ingresos y multidimensional en el país.

Bajo el lema “Cuando tú respondes, Chile responde”, el despliegue territorial proyecta visitar un marco de 111.080 viviendas distribuidas en 335 comunas a lo largo de las 16 regiones de Chile, con la meta de alcanzar 75.813 entrevistas efectivas antes del término del levantamiento, fijado para el 31 de enero de 2027.

El hito inaugural del proceso se llevó a cabo en la comuna de Independencia, encabezado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien remarcó el impacto directo de la información recopilada: “Cuando tú respondes con tiempo, entregando toda la información que te preguntan, podemos mejorar las políticas sociales, conocer qué es lo que hoy está agobiando a tantas familias y cómo llegar mejor con los distintos programas beneficios que entrega el Estado”, sostuvo la secretaria de Estado.

En esa misma línea, el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, apeló a la confianza de la ciudadanía: “Abran la puerta, porque sabemos que detrás de cada puerta hay una historia que necesitamos saber como Estado”.

Horarios, tecnología y medidas de seguridad

Las entrevistas se realizarán de manera presencial entre las 10:00 y las 20:00 horas, mediante la aplicación de cuestionarios digitales en tabletas electrónicas. Si al momento de la visita no se encuentran moradores en el domicilio, los encuestadores dejarán una notificación formal con el fin de reagendar el día y la hora del encuentro.

Para garantizar la seguridad de las familias y prevenir eventuales fraudes, el personal en terreno portará indumentaria corporativa oficial del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y una credencial con fotografía, nombre completo y RUT visible.

La identidad y validez del encuestador puede ser corroborada en tiempo real por los usuarios ingresando su número de cédula en las plataformas web de la Encuesta Casen 2026 y del Centro de Microdatos. Asimismo, desde el Ejecutivo recordaron de manera enfática que los encuestadores jamás solicitarán dinero, transferencias, claves bancarias ni accesos de ClaveÚnica.