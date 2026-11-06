Comisión Mixta despacha partidas del Presupuesto 2027 con reveses para el Gobierno en Salud, Defensa y Aduanas

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó nuevas partidas del proyecto de ley de Presupuestos 2027, tras una cuarta jornada de debate legislativo en el Congreso Nacional. Aunque el Ejecutivo logró la aprobación de ministerios estructurales, sufrió duros reveses en áreas operativas y sanitarias que obligarán a renegociar fondos en el siguiente trámite.

En materia sanitaria, los parlamentarios rechazaron el programa de atención primaria tras un doble empate que se arrastraba desde la sesión previa. Esta definición deja sin fondos asignados a dicho ítem en esta etapa, forzando al Gobierno a ingresar indicaciones de reposición obligatoria en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Dentro de la misma cartera, se visó una indicación que prohíbe establecer exigencias adicionales a las legales para la entrega de anticonceptivos en la red pública. Con esa modificación, la partida general del Ministerio de Salud fue aprobada con 13 votos a favor y 11 en contra.

Frenos en Defensa, Aduanas y reparos en Economía

El debate registró momentos de alta tensión al revisar el financiamiento de las áreas fiscalizadoras y de seguridad. En el Ministerio de Defensa, si bien la partida global se aprobó por unanimidad, la comisión rechazó los capítulos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al considerar insuficientes los recursos para patrullajes de resguardo y soberanía.

Una situación similar ocurrió en el Ministerio de Hacienda, donde se aprobó el presupuesto central pero se rechazaron los fondos para el Servicio Nacional de Aduanas. Los legisladores advirtieron mermas en la dotación de personal y exigieron mayor transparencia sobre el funcionamiento de los escáneres móviles y los resultados en incautaciones por tráfico de drogas.

Por su parte, la partida del Ministerio de Economía fue visada con 16 votos a favor y 10 en contra, tras críticas parlamentarias por recortes en programas estratégicos. El senador Gustavo Sanhueza demandó replicar herramientas como el Fogape Covid para apuntalar el acceso a créditos de las pequeñas empresas, mientras que la senadora Andrea Balladares cuestionó disminuciones en los recursos de atracción turística de Sernatur.

En contraste, los presupuestos de los ministerios de Bienes Nacionales y Relaciones Exteriores avanzaron por unanimidad, mientras que el del Ministerio de Ciencias quedó condicionado a reposiciones en la Sala de la Cámara Baja.