Complejo Penitenciario de Punta Arenas celebró la segunda edición del Festival de la Voz con foco en la reinserción social

El gimnasio del Complejo Penitenciario de Punta Arenas albergó la segunda edición del Festival de la Voz, certamen artístico impulsado por el área técnica de la unidad penal con el propósito de estimular la participación cultural de la población penal y afianzar los procesos de reinserción social.

La jornada congregó a más de 200 personas, entre internos, funcionarios institucionales y familiares de los participantes, quienes presenciaron la competencia en vivo de ocho temas musicales seleccionados luego de meses de preparación y ensayos previos al interior del recinto.

Ganadores y balance de la competencia

Tras las presentaciones sobre el escenario penitenciario, el jurado dirimió a los triunfadores del certamen. En la categoría de género urbano, el recluso Lucas Mora obtuvo el primer lugar, dedicando el reconocimiento a sus cercanos y a la memoria de su madre, además de instar a sus pares a perseverar en la disciplina artística.

Por su parte, en la serie de intérpretes, el interno Patricio Cifuentes se alzó con la victoria, valorando los espacios que brinda la unidad para canalizar el talento vocal en contexto de privación de libertad.

El alcaide del penal, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, destacó que la actividad coronó una prolongada labor técnica y posibilitó una instancia de encuentro con las familias de los competidores. En esa línea, la jefa técnica del establecimiento, Lizet Hernández Levicán, puntualizó que la iniciativa incluyó talleres formativos desarrollados en coordinación con el Colegio Andino, orientados al uso constructivo del tiempo libre y la adquisición de habilidades para la vida en el medio libre.

Alianzas culturales y autoridades presentes

El evento contó con la colaboración técnica de la productora Vibe y la intervención artística del Elenco de Danza Educativa de la Fundación Cultural Municipal.

A la ceremonia asistieron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré; el director regional de Gendarmería, coronel Claudio González García; el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce; la defensora regional, Verónica Reyes Cea; y la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos.