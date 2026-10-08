Congreso despacha a ley proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Fuerzas Armadas

El Senado despachó a ley el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas. La iniciativa fue aprobada por el cuerpo legislativo con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, concluyendo con éxito un proceso de tramitación parlamentaria que se extendió durante tres años.

La nueva legislación define con claridad los márgenes, exigencias y principios bajo los cuales el personal institucional podrá hacer uso de las atribuciones del Estado en labores de seguridad. El texto legal estipula niveles graduales de intervención, que abarcan desde la persuasión verbal y el despliegue disuasivo, pasando por el control físico y el uso de medios menos letales, hasta habilitar el uso de fuerza potencialmente letal frente a situaciones de extrema gravedad que cumplan las condiciones fijadas por la ley.

Certeza jurídica en el actuar policial

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la aprobación definitiva de la iniciativa, destacando su significación en una semana marcada por el luto tras el fallecimiento de dos funcionarios de Carabineros: “Tras tres años de tramitación, hemos logrado el total despacho de una ley que viene a poner en rango legal las reglas del uso de la fuerza, para que las Fuerzas de Orden y Seguridad tengan mayor claridad cuando actúen con decisión en protección de la población”, enfatizó.

La autoridad nacional agradeció además el respaldo parlamentario transversal que permitió concretar este marco normativo, remarcando que el objetivo de la ley es inclinar la balanza a favor de la paz social, entregando respaldo institucional a quienes custodian el orden y la seguridad en todo el territorio nacional.