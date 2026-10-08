Estudiantes mapuches se toman dependencias de Junaeb y TVN Red Araucanía por falta de fondos culturales

Durante la jornada de este jueves, estudiantes mapuches de La Araucanía y diversas zonas del sur del país iniciaron una serie de movilizaciones de protesta en la ciudad de Temuco, las cuales incluyeron la ocupación de la sede regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y las dependencias de Televisión Nacional de Chile (TVN) Red Araucanía.

De acuerdo con lo expresado por los voceros del movimiento, la medida de presión responde al recorte o no entrega de los fondos presupuestarios destinados al financiamiento de actividades culturales indígenas, monto que a nivel regional alcanza los 30 millones de pesos. Los manifestantes detallaron que se encontraban en mesas de diálogo con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y Junaeb, pero ante la ratificación del no traspaso de los recursos decidieron radicalizar sus acciones.

Evacuación de funcionarios y despliegue policial

Tras el inicio de las ocupaciones, los trabajadores de ambos inmuebles fueron obligados a abandonar las dependencias. En el caso del edificio de la Junaeb, un número indeterminado de personas permanece en su interior, donde además un grupo de encapuchados instaló lienzos con sus demandas desde el tercer piso.

Al lugar de los hechos acudió personal especializado de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, manteniendo un cerco perimetral en el exterior de los inmuebles. El procedimiento y el desarrollo de las movilizaciones se mantienen en curso en la capital regional.