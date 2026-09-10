Gobierno confirma alza en combustibles: Bencina sube $35 y diésel se dispara $89 por litro

Un duro impacto al bolsillo de los conductores y del sector productivo comenzará a regir desde este jueves, luego de que el Gobierno anticipara un fuerte incremento en el precio de los combustibles a nivel nacional. Las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una subida de 35 pesos por litro, mientras que el diésel experimentará un alza de 89 pesos por litro. En contraste, el GLP de uso vehicular anotará una baja marginal de $6,1 por litro.

La marcada variación en el precio del diésel genera especial preocupación debido a su rol estratégico en el transporte de carga, la logística y las actividades productivas, factores que podrían trasladar este incremento de forma progresiva a los precios de bienes y servicios. El ministro Jorge Quiroz reconoció que la medida busca traspasar parte de las alzas internacionales a los usuarios, argumentando que el Ejecutivo intentó contener las variaciones hasta donde fue técnicamente sostenible.

Tensión internacional y el estrecho de Ormuz

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que la turbulencia en los precios energéticos responde al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, sumado a las tensiones logísticas surgidas en torno al estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

Quiroz advirtió que el mercado internacional del diésel ha sufrido incrementos considerablemente más severos que los del petróleo crudo. “Las alzas afuera han sido enormes; en el diésel han sido gigantes, mucho más que el petróleo”, remarcó el secretario de Estado, señalando que, si bien el país posee hoy mejores herramientas de contención que a inicios de año, fue inevitable trasladar una fracción del impacto internacional al consumidor final.