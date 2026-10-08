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Gobierno promulgará este viernes la Ley de Reconstrucción tras fallo del Tribunal Constitucional

La ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast se realizará en La Moneda tras el retorno de su gira por la Región del Biobío. La iniciativa contempla la rebaja del impuesto corporativo e invariabilidad tributaria, con entrada en vigencia prevista para el 1 de noviembre.

Periodista Web
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El Gobierno concretará este viernes la promulgación de la Ley de Reconstrucción mediante una ceremonia en el Palacio de La Moneda, luego del retorno del Presidente José Antonio Kast de su gira por la Región del Biobío. La actividad, calificada desde Palacio como una instancia sobria, busca acelerar la entrada en vigencia de la legislación de cara al próximo mes.

El hito administrativo se genera una semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) notificara la sentencia de control preventivo obligatorio del texto legislativo. En un fallo de 103 páginas, el tribunal aprobó la gran mayoría del articulado y ordenó la eliminación de tres normas específicas: dos ligadas a compensaciones y aportes al Fondo Común Municipal por parte de municipios de la Región Metropolitana, y un artículo referido a indemnizaciones por la anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Certeza jurídica e incentivo a la inversión

Ejes centrales de la iniciativa como la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% y los incentivos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para grandes proyectos de inversión no formaron parte de los reparos del órgano constitucional, quedando listos para su puesta en marcha.

Respecto al avance de la iniciativa, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que “lo que corresponde ahora es promulgar”, destacando las expectativas del Ejecutivo para que el marco normativo contribuya a recuperar la certeza jurídica y reactivar el crecimiento económico. En caso de concretarse su publicación en el Diario Oficial durante el mes de octubre, sus primeras disposiciones comenzarán a regir el 1 de noviembre.

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