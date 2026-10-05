Hallan cadáver calcinado en el maletero de un auto incendiado cerca del Río Maipo en San Bernardo

Un macabro hallazgo quedó al descubierto a pasos de la ribera del Río Maipo, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, donde fue encontrado el cadáver calcinado de una persona al interior de un vehículo totalmente destruido por el fuego.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el cuerpo se encontraba oculto dentro del maletero del automóvil abandonado. Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer la identidad de la víctima debido al estado en que fue encontrado el cuerpo.

Empadronamiento de testigos e identificación del vehículo

El fiscal preferente de la unidad ECOH, Fernando Anais, detalló que los equipos investigativos se encuentran desplegados en el sector realizando empadronamientos de testigos y levantamiento de registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la ruta del automóvil y detectar elementos de interés criminalístico.

Asimismo, las policías lograron ubicar y reconocer la placa patente del vehículo, por lo que se ejecutan intensas diligencias para dar con el propietario registrado. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de los peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.