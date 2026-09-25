Ingresos clandestinos por la frontera norte cayeron un 93% en los primeros ocho meses de 2026

Un drástico descenso en el flujo de migración irregular en la zona norte del país confirmaron las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI). Según los registros oficiales de la policía civil, las detecciones de extranjeros ingresando de forma clandestina a Chile sufrieron una caída del 93% durante los primeros ocho meses del año 2026.

Los antecedentes revelan que entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 4.393 cruces ilegales, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra se redujo a solo 286 casos en todo el norte del país. El desplome más pronunciado ocurrió en la comuna de Colchane, punto histórico de mayor presión migratoria, donde las detecciones pasaron de 4.087 a 85 (una disminución del 97,9%). En tanto, el paso de Chacalluta registró 191 casos, Chungará y Ollagüe 4 en cada punto, y Visviri solo 2.

Baja en reconducciones y reacciones de parlamentarios

El informe policial también da cuenta de una disminución del 85% en los procedimientos de reconducción ejecutados por la PDI entre marzo y agosto de este año, alcanzando los 380 operativos (332 en Colchane), muy por debajo de los 2.553 realizados en el mismo lapso del año previo.

La divulgación de estos antecedentes generó inmediatas reacciones en el Congreso Nacional. El diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, atribuyó la reducción al impacto de las obras físicas en el límite y al refuerzo operativo: “Esta es una muestra de que el trabajo bien hecho rinde frutos. Es el resultado de la construcción de la zanja, sumado a mejores herramientas y respaldo político a los militares en frontera”, sostuvo. En la misma línea, el diputado Omar Sabat remarcó que “las cifras son claras: cuando existe decisión, presencia y control, es posible recuperar el orden migratorio”, insistiendo en mantener los esfuerzos de expulsión y regularización pendiente.