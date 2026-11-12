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Julio Friedmann dejará la gerencia general de ENAP en febrero de 2027

La Empresa Nacional del Petróleo comunicó a la CMF que la renuncia fue aceptada en sesión extraordinaria de directorio. El ejecutivo permanecerá en el cargo hasta el 5 de febrero del próximo año mientras se define a su sucesor.

Periodista Web
Periodista Web

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este jueves 12 de noviembre, mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que Julio Friedmann Encina presentó su renuncia al cargo de gerente general de la estatal, dimisión que fue aceptada por el directorio.

Según el reporte regulatorio, la salida fue comunicada durante la sesión extraordinaria de directorio N°1333, realizada esta misma jornada. En la instancia se acordó que el ejecutivo continuará desempeñando sus funciones hasta el 5 de febrero de 2027.

Durante este período de transición, Friedmann mantendrá plenamente sus responsabilidades al mando de la ejecución del plan de negocios de la compañía y colaborará en el traspaso de gestión.

A través de un comunicado oficial, la mesa directiva agradeció la labor del ejecutivo durante los más de cuatro años en que encabezó la gerencia general, resaltando su aporte para proyectar un nuevo ciclo corporativo frente a los cambios de la industria energética.

En paralelo, ENAP confirmó el inicio de un proceso formal de búsqueda para designar a su próximo gerente general, cuyo nombramiento será informado una vez que el directorio adopte la resolución definitiva.

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