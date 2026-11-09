Millonario robo a banco en Concepción: banda perforó muro de 60 centímetros y sustrajo $3 mil millones

Un botín preliminar estimado en $3 mil millones en dinero en efectivo sustrajo una banda delictual que perpetró un millonario atraco a una sucursal bancaria en pleno centro de Concepción, en la Región del Biobío.

Para consumar el ilícito, los asaltantes evitaron los accesos principales de la sucursal y se internaron en un edificio aledaño, desde donde accedieron a un patio interior. En ese sector perforaron un muro perimetral de al menos 60 centímetros de espesor mediante un forado lateral, logrando alcanzar las dependencias críticas del recinto financiero.

El fiscal regional del Biobío, Mario Elgueta, detalló la planificación detrás de la vulneración estructural: “No se ingresó con la vía normal de acceso al banco, sino que por un forado lateral. Hay un forado de ingreso a un patio interior, que es desde un edificio aledaño, y luego la utilización del sistema de oxicorte para acceder a las bóvedas de seguridad del mismo banco”. El persecutor añadió que las pericias buscan determinar si los trabajos de rotura comenzaron días antes del golpe.

Herramientas de alta potencia y traslado del botín

En el sitio del suceso, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron maquinaria pesada que fue abandonada por los antisociales, tales como taladros industriales y equipos de oxicorte. El jefe de la Prefectura Provincial de Concepción, Juan Luis Fonseca, ratificó que “efectivamente trabajan con herramientas de alta gama, de potencia para poder ingresar al banco”, implementos que quedaron bajo custodia del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

Respecto al desplazamiento de las remesas, la PDI indaga el hallazgo de una camilla en las dependencias bancarias, implemento que habría servido para movilizar con rapidez los bultos con dinero hacia los vehículos de escape.

Los antecedentes preliminares sitúan la participación de al menos cinco sujetos, quienes huyeron en varios automóviles. En paralelo a la revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, la institución bancaria efectúa el arqueo de rigor para fijar con precisión el monto definitivo sustraído.