Plataformas de apuestas online cuestionan nuevo bloqueo de 37 dominios ordenado por Subtel

La Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) reaccionó de forma crítica ante la nueva instrucción dictada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismo que ordenó el bloqueo de 37 nuevos dominios web vinculados a casas de apuestas y juegos de azar no regulados en el país.

La medida administrativa, notificada oficialmente a las empresas proveedoras de acceso a internet Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, otorga un plazo fatal de 48 horas para hacer efectiva la restricción de acceso mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). De acuerdo con la Subtel, la nómina fue elaborada y validada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en cumplimiento con los fallos vigentes de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

Críticas de aPAL por alcance de resoluciones judiciales

Frente al procedimiento, la agrupación que reúne a las plataformas operadoras cuestionó la incorporación de direcciones web que no formarían parte de los dictámenes judiciales originales. “Cuando se comunicó el bloqueo previo de 42 sitios, señalamos que era necesario revisar si las direcciones correspondían efectivamente a las comprendidas en las resoluciones. Hoy vuelven a aparecer dominios que no se encuentran contenidos en el fallo de la Corte Suprema ni en la resolución de la Corte de Apelaciones”, reclamó el gremio.

Desde aPAL enfatizaron que el cumplimiento de los fallos exige respetar estrictamente los límites resueltos por los tribunales de justicia, señalando que “las medidas administrativas no deben extender sus efectos más allá de lo resuelto judicialmente”. Asimismo, la asociación insistió en la necesidad de avanzar hacia un mercado integralmente regulado en el Congreso, con reglas claras y obligaciones tributarias en Chile.