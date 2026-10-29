Presidente Kast rinde cuenta de gestión en Enade 2026 y destaca reducción del déficit fiscal e inversión privada

Una rendición de cuentas sobre la gestión del Gobierno realizó el Presidente José Antonio Kast durante la cuadragésima octava edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2026), desarrollada bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”.

En su intervención, el Mandatario rememoró el diagnóstico con el que asumió la conducción del país: “Planteamos que este sería un gobierno de emergencia para asumir los tremendos desafíos que se nos venían por delante y encontramos un Estado que gastaba más de lo que tenía, proyectos que esperaban 10 años por un permiso, barrios donde mandaba el crimen y no la ley, y una frontera norte por donde entraba quien quería sin decirle nada a nadie”.

Frente al empresariado, la autoridad presentó un balance centrado en compromisos adquiridos hace siete meses, detallando las principales cifras en materia económica y presupuestaria. “Prometimos ordenar las cuentas fiscales, y este año el déficit fiscal va a cerrar en un 1,8% del producto, un punto menos que la proyección inicial”, afirmó Kast.

En cuanto a dinamismo productivo, el jefe de Estado sostuvo que desde marzo se han aprobado proyectos por casi US$37 mil millones, mientras que han ingresado a trámite cerca de US$40 mil millones y se destrabaron iniciativas por más de US$17 mil millones. Asimismo, remarcó la baja tributaria dirigida al sector productivo: “Por primera vez en 40 años van a bajar los impuestos para los emprendedores para que el país se vuelva más competitivo”.

Control fronterizo y medidas de gestión

En materia de seguridad y migración, el gobernante aseguró que los ingresos por pasos no habilitados cayeron sustantivamente, reportando que este año más de 2.000 personas fueron expulsadas o conminadas a abandonar el país, sumadas a más de 11.000 salidas voluntarias de extranjeros en condición irregular.

A nivel institucional y político, Kast resaltó haber recorrido todas las regiones del país, además de encabezar la primera visita oficial de un Presidente chileno a Bolivia en 71 años.

Al cerrar su balance, sintetizó la hoja de ruta de su administración en cuatro ejes, defendiendo decisiones complejas como el ajuste en las tarifas energéticas: “Cambiamos la ambigüedad por decisión. Cuando tuvimos que sincerar el precio de los combustibles sabíamos que ese costo lo íbamos a pagar en las encuestas (…) pero ante el dilema de la popularidad o la responsabilidad, no nos vamos a perder”. Además, valoró la agenda legislativa tras la publicación de la ley de Reconstrucción Nacional el 17 de octubre y la tramitación de más de una veintena de iniciativas, entre ellas las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).