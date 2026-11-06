Prisión preventiva para exfutbolista Francisco Huaiquipán por reiterados delitos sexuales contra menores

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó el exfutbolista profesional Francisco Huaiquipán, tras ser formalizado en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago como presunto autor de los delitos de violación y abuso sexual reiterado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía Metropolitana Sur, los hechos habrían ocurrido de manera sistemática entre los años 2009 y 2023. La indagatoria penal contempla al menos a tres víctimas, quienes pertenecían al entorno familiar del imputado y sufrieron los ataques cuando eran menores de 18 años.

La fiscal jefa de la Unidad de Género, Yazmin Salech, explicó al término de la audiencia los alcances de la resolución judicial: “El imputado acaba de ser formalizado por diversos delitos cometidos en contra de la libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, abuso sexual reiterado y violaciones reiteradas contra tres víctimas. El tribunal decretó la prisión preventiva y un plazo de investigar de 120 días”.

La persecutora detalló además que, tras la captura del exdeportista, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos tomó contacto de inmediato con las denunciantes para activar protocolos especiales de resguardo y contención emocional durante el curso de la causa penal.

“En este tipo de delitos es importante garantizar la tranquilidad de las víctimas. Ellas fueron informadas una vez que ocurre la detención por nuestra Unidad de Atención de Víctimas y Testigos. Están muy comprometidas con la persecución penal, muy presentes”, precisó la fiscal.

Por orden del tribunal, Gendarmería de Chile definirá en las próximas horas el recinto penal en el cual Huaiquipán permanecerá recluido mientras se desarrolla la investigación.