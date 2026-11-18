El Senado aprobó la tarde de este martes reponer las asignaciones y gastos variables destinados a los expresidentes de la República en el marco de la tramitación del Presupuesto 2027, recursos que alcanzan un total de $915.746.000.

El monto, establecido conforme a la Ley 19.672, cubre los gastos de funcionamiento de oficina, personal y traslados de los cuatro exmandatarios vivos: Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. La reposición fue respaldada en la Cámara Alta por 36 votos a favor y 3 en contra.

La partida había sido rechazada la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de una votación solicitada por el diputado Javier Olivares (PDG), quien cuestionó la entrega de estos aportes adicionales a la dieta parlamentaria.

“La Constitución es clara en esto, (a) los expresidentes se les aplica la dieta parlamentaria, nada más. Lo demás es una práctica estirada año tras año que este Congreso tiene el deber de revisar”, sostuvo el parlamentario en esa instancia. “Cuando todos los chilenos nos tenemos que apretar el cinturón (…), cuando tenemos grandes problemas que tienen que ver con que justamente debemos achicar nuestros gastos porque cada día las cosas son más caras, ¿por qué le vamos a seguir entregando más y más platita a personas que son privilegiadas?”, agregó.

Indicación del Ejecutivo para fiscalizar el gasto

Tras el revés en la Cámara Baja, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó indicaciones en el Senado para restituir el financiamiento e incorporar nuevas exigencias de rendición y control sobre el destino de los fondos.

“Asimismo, el Senado informará en igual oportunidad al Comité de Auditoría Parlamentaria sobre el uso de las asignaciones pagadas con cargo a estos recursos, excluida la dieta, y conservará los antecedentes de respaldo de dichos pagos por un plazo de cinco años contado desde la fecha de cada pago, los que quedarán a disposición del referido Comité para las revisiones que procedan”, establece la indicación del Ejecutivo.

La propuesta gubernamental fue aprobada con 28 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, la Cámara Alta despachó la partida completa con 35 votos a favor.