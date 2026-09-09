En el azul de septiembre

Septiembre es un mes especial en nuestro país. Con la llegada de este mes, en el país comienzan a sentirse los primeros aires de la primavera. La oscuridad y el frío, propios de la estación anterior, comienzan a dar paso a días algo más temperados y en el cielo, el azul cubre los parajes de nuestra patria. De alguna manera, el ánimo va mutando por el florecimiento de la naturaleza, aunque para algunos, las alergias comienzan a complicar un poco la vida.

El once de septiembre del año 1541, a siete meses de la fundación de Santiago, el cacique Michimalonco y sus fuerzas asaltan la ciudad y la destruyen. En dicho asalto, se destruyen los documentos originales de dicha fundación.

El once de septiembre del año 1924, los altos mandos militares clausuraron el Congreso Nacional, siendo presidente de la república don Arturo Alessandri Palma. Comenzó a gobernar una junta militar. El tres de septiembre anterior, jóvenes oficiales del ejército entraron a dicho congreso y realizaron lo que se conoció como el “ruido de sables”, a modo de presión para que se aprobaran leyes sociales. Entre ambos sucesos, el presidente Alessandri renuncia a su cargo el 09 de septiembre. Todo esto pone fin a la república parlamentaria, dando paso con la aprobación de la Constitución de 1925, a la república presidencial. Esta carta magna estuvo plenamente vigente hasta el once de septiembre de 1973 y reemplazada en su totalidad, por la Constitución del año 1980.

El año 1973, un día once de septiembre, se produce el derrocamiento del gobierno socialista de la Unidad Popular. El presidente Salvador Allende se suicida con un fusil que le regaló uno de los más despiadados dictadores de la historia, el cubano Fidel Castro. Mucho se ha escrito sobre los mil días de la Unidad Popular y algunos actores de ese periodo, aún viven. Sin embargo, para la mayoría de los chilenos y especialmente para los jóvenes, tales hechos son parte de una antigua historia. El tiempo ha ido sanando las heridas que desde 1970, el país sufrió. No obstante, ha sido difícil para el mundo político y para los historiadores, ponerse de acuerdo sobre las razones del golpe o pronunciamiento militar de ese día. El mundo estaba bajo influencia de dos súper potencias, Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Allende da un giro radical y se alinea con la marxista Unión Soviética, a quien denominó el hermano mayor, es decir, el ejemplo a seguir. Fidel Castro estuvo 24 días seguidos en el país, dando cátedra de marxismo y dejando espías y agentes cubanos (lo que años después haría también en Venezuela). Se reunió también en Lima con el golpista y dictador peruano, el general de ejército Velasco Alvarado.

El 4 de septiembre del año 2022, el país de manera categórica y contundente, votó con un 61,86% el Rechazo al proyecto constitucional de izquierda chilena. Chile se salvó de ser refundada bajo la ideología socialista y con una constitución chavista y bolivariana. El espíritu de libertad del pueblo chileno es indomable, factor determinante para tal rechazo y que la izquierda chilena no entendió jamás.

El 18 de septiembre de 1810 en Chile se da el primer paso autónomo y se convoca a un cabildo abierto para elegir a sus gobernantes, hasta tanto se liberara al rey Fernando VII, cautivo por los franceses. Ya en 1811 algunas crónicas señalan que el pueblo celebró un año desde la convocatoria al cabildo. Por eso fijamos ese día como el día de la independencia de Chile. Y el año 1915, se declaró al 19 de septiembre como el día de celebración de todas las glorias del Ejército.