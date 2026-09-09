Avanza proyecto de modernización de Carabineros: Comisión de Hacienda aprueba aumento de sueldos e incentivos

El proyecto de ley que busca modernizar Carabineros de Chile mediante mejoras salariales, incentivos al desempeño y un incremento en las dotaciones policiales dio un paso decisivo en el Congreso Nacional, tras ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Si bien la iniciativa original fue ingresada en la administración anterior, el actual Gobierno aplicó modificaciones de fondo que triplicaron el informe financiero, pasando de $31 mil millones a más de $100 mil millones de pesos. El director general de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que la norma aumentará la remuneración de los carabineros alumnos —que actualmente perciben $70 mil líquidos— a cerca de $250 mil durante los primeros tres semestres, alcanzando los $793 mil líquidos en su cuarto semestre de práctica profesional, con el fin de frenar la deserción académica por motivos económicos.

Bonos por riesgo e incentivos a la asistencia

El texto legal establece además un estímulo trimestral equivalente al 10% del sueldo, sujeto a indicadores de gestión y asistencia para disminuir el uso de licencias médicas. Asimismo, redefine el cálculo del bono de asignación de riesgo (con tope de 20%), adaptándolo a las condiciones específicas de peligrosidad de cada territorio.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, enfatizó que “queremos mejorar de verdad el sueldo de los carabineros que están corriendo más riesgo en la calle y estimular el ingreso de nuevos estudiantes”. El avance presupuestario fue valorado transversalmente en el Congreso, incluyendo a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien calificó el texto como sustantivamente mejorado respecto a la propuesta original. La iniciativa será votada este miércoles en la Sala del Senado.