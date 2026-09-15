La descentralización se juega en los lugares más lejanos

Después de las sesiones del Consejo Regional en Puerto Williams y Puerto Toro, no pudimos regresar a Punta Arenas como estaba previsto. El mal tiempo cambió el itinerario y las dificultades de conectividad complicaron la coordinación. Desde fuera puede parecer un problema puntual. Para las comunidades de esas localidades, situaciones así forman parte de una rutina marcada por la distancia y por servicios que funcionan con límites muy estrechos.

En Magallanes, la conectividad aérea, marítima y digital condiciona buena parte de la vida diaria. Una navegación cancelada puede alterar una atención médica, una jornada laboral, el abastecimiento o el regreso a casa. Una señal intermitente dificulta informarse y coordinar respuestas. Al final, el costo lo pagan quienes viven más lejos.

El clima seguirá imponiendo dificultades. La tarea pública consiste en reducir su impacto con protocolos claros, información oportuna, coordinación entre servicios y alternativas para las personas afectadas. También hacen falta inversiones que mejoren las rutas de conexión y las comunicaciones.

Durante años, la descentralización ha aparecido en discursos y agendas. Sesionar en Puerto Williams y Puerto Toro sirve para acercar el Consejo Regional, escuchar a las comunidades y conocer el territorio. Luego tienen que venir decisiones presupuestarias, obras concretas y servicios capaces de mantener su presencia durante todo el año.

Como consejero regional del Frente Amplio, considero que esta experiencia debe abrir una discusión más exigente sobre la conectividad en las zonas extremas. Cada localidad necesita respuestas pensadas para su geografía, su clima y su población. Las prioridades regionales deben definirse desde Magallanes.

Puerto Williams y Puerto Toro deben ocupar un lugar permanente en la planificación regional. La descentralización adquiere sentido cuando la distancia deja de definir las oportunidades y el Estado puede responder también en los días en que el barco no zarpa, el avión no despega o la conexión falla.