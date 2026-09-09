No vuelvas nunca más a nuestro país ¡¡mamarracho descerebrado!!

Basta de diplomacia, basta de aguantar estupideces de un individuo que usa pañales y se caga encima, llegó el momento de “pararle el carro” a un mamarracho descerebrado que por accidente llegó a dirigir los destinos de los vecinos. Como ex Gobernador de la Provincia Antártica tengo claro los efectos de estas declaraciones, y me hago cargo íntegramente de ellas, además de comprometerme a no comparar a payasos, personal circense ni ningún integrante del reino animal con este sátrapa de poca monta.

Venir al país y hablar con tanta liviandad de nuestra historia es un insulto para cualquier chileno, tenga la tendencia política que tenga, porque nuestros problemas los iniciamos y terminamos nosotros, sin necesidad de que un personaje sin neuronas ni sinapsis venga a leer algo que algún otro idiota le escribió. No me gusta que usen a nuestro país para iniciar campañas políticas para la reelección, cuando la tienen perdida, al igual que sus afiebradas pretensiones de soberanía en aguas chilenas y la inocente ilusión de que eso podría en algún momento tener éxito. No tendrán nunca acceso a Océano Pacífico, espero que lo entiendan, no tendrán nunca acceso al Murray, las islas Picton, Nueva y Lenox son Chilenas, la Antártica es Chilena y cualquier diferencia limítrofe que quieran levantar en algún momento, será letra muerta.

Frente a esta situación, me parece relevante la decisión del país de reanudar las relaciones comerciales con las ISLAS FALKLAND, y que existan coordinaciones con el municipio de Punta Arenas para llevar adelante este proceso. Resulta fundamental dar señales de que a Chile no se le obliga a nada, y que nuestros puertos y logística puede negociar con quien queramos, sin tener que dar explicaciones a nadie.

Lo que me parece poco inteligente es sumarse a una idea absolutamente inútil, como la de aplicar sanciones a las empresas que explotarán los hidrocarburos en las ISLAS FALKLAND, ya que es bien sabido que son de capitales israelíes, británicos y canadienses, tres de las economías más desarrolladas del mundo, y nosotros los “perlas” apoyamos la decisión de argentina de aplicar sanciones… les puedo apostar que nos ganaremos un problema por aquello.

En resumen, estas letras no buscan, como dije al principio, generar diplomacia, lo que buscan es que a argentina y a su presidente le quede claro que cualquier otro comentario, declaración o acto que Chile y sus habitantes sientan como amenaza, será respondido con toda la fuerza que tenemos, porque en términos de defensa conjunta, es decir Ejército, Fuerza Aérea y Armada, los superamos en absolutamente todo… Así?… o más claro?.