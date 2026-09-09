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Seremi de Energía llama a prevenir riesgos eléctricos y exigir certificación SEC ante la llegada de Fiestas Patrias

La autoridad regional instó a la comunidad a verificar el estado de los artefactos de calefacción y cocina en el hogar, además de adquirir exclusivamente parrillas eléctricas y productos rotulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para evitar amagamientos de incendio o sobrecargas.

Periodista Web
Periodista Web

A pocos días del inicio de las festividades dieciocheras, el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, realizó un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de cuidado y prevención en el uso de los sistemas energéticos del hogar durante las Fiestas Patrias.

La autoridad enfatizó la importancia de revisar las instalaciones eléctricas antes de conectar artefactos de alto consumo y recalcó la obligación de adquirir artefactos que cuenten con el sello de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), especialmente en el caso de las parrillas eléctricas y alargadores.

Pinto remarcó que el uso de artículos debidamente acreditados por la SEC garantiza que los productos han sido sometidos a pruebas de seguridad técnica, previniendo cortocircuitos, fallas en las líneas domiciliarias o amagamientos de incendio durante las jornadas de celebración en la región.

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