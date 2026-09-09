Radical vs. extremista

Existe una gran diferencia entre estos conceptos. Muchas veces se usan como epítetos para calificar o descalificar a alguien, sobre todo cuando las ideas son contrarias a las nuestras. He tenido el privilegio de participar en la última década de mi vida en varios debates; escucho, de pronto, a personeros políticos de nuestra sociedad usar estos conceptos y otros para invalidar a quien piensa diferente, pero ellos abogan por la diversidad, por la igualdad, la tolerancia. Al encontrar una idea distinta, entonces califican: “Usted es radical y extremista”. A esto sume el prefijo “ULTRA” para estigmatizar a quien piensa distinto.

¿Qué es Radical y qué significa?

Etimología de Radical: procede del latín tardío radicālis, derivado de radix, radīcis, que significa «raíz».

Por lo tanto, en su sentido etimológico más básico, radical significa “relativo a la raíz”.

De ahí surge una idea muy importante: lo radical busca ir a la raíz o al fundamento de algo. Cuando pienso en esto, se viene a la mente el mensaje de la Biblia, por ejemplo: “será como un árbol plantado”, o el evangelio de Jesús: “… Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron”. El mensaje cristiano siempre apunta a tener raíz. En la sociedad ser radical es tener raíz y estar cimentado.

El rey David escribe y canta: “Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, ¡como los cedros del Líbano!”. Aquí, literalmente, la importancia es la raíz.

Es importante ser radical; lo contrario a radical es ser extremista, y esto es lo que muchas veces la sociedad confunde, a veces por desconocimiento, pero otras con el afán de la deconstrucción del lenguaje y establecer ideologías. Han usado conceptos para literalmente discriminar, calificar y estigmatizar a un sector de la sociedad.

¿Qué es y qué se entiende por extremista?

Extremista se forma a partir de extremismo más ista. La idea etimológica es, por tanto: persona que lleva una posición, doctrina o actitud hacia un extremo.

Características principales de un extremista: Intolerancia; rechazo absoluto a las opiniones y creencias de los demás. Visión dividida; el mundo se ve solo en dos bandos: los buenos (nosotros) y los malos (los otros).

Busca romper las reglas y normas de la convivencia democrática (ruptura social). Puede usar la fuerza o el odio para imponer sus metas (la violencia). Intolerante, fanático, sectario, revolucionario, ultra.

En una frase:

Radical: ir a la raíz. Estar cimentado, tener raíz, estar con fundamento.

Extremista: llevar una posición al extremo. Con fanatismo, sectario y revolucionario.

Esta distinción puede ser especialmente útil cuando hablamos de política, religión, ideologías o movimientos sociales, porque llamar a alguien “radical” y llamarlo “extremista” no significa lo mismo.

Ciudadanos Conscientes: hemos vivido la última década de nuestras vidas escuchando a muchos fanáticos, hablando con vehemencia y estableciendo ideas como verdad absoluta. Después del modernismo, del postmodernismo y la postverdad, muchos tienen miedo de expresar sus ideas, para no ser estigmatizados como: “ultra”, radical, homofóbicos, etc. Pero siguen pensando con sentido común y con base científica, por ejemplo: “que nacimos mujeres (XX) y varones (XY), aunque algunos extremistas ideológicos anuncien lo contrario”.