Presidente José Antonio Kast propone a Marisol Rojas Moya para integrar la Corte Suprema

El Presidente de la República, José Antonio Kast, ingresó un oficio al Congreso Nacional para solicitar el acuerdo del Senado en la nominación de la jueza Marisol Andrea Rojas Moya como nueva ministra de la Corte Suprema.

La postulación de la actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, instancia donde la magistrada expondrá junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. De ser aprobada en la comisión, la propuesta requerirá el voto favorable de dos tercios de la Sala del Senado. Esta es la segunda nominación al máximo tribunal realizada durante la presente administración, tras la ratificación del juez Dinko Franulic.

Trayectoria y fallos de relevancia

Egresada del Liceo 1 y de la Universidad Católica, Rojas cuenta con una trayectoria judicial iniciada en 1987. Fue relatora de la Corte Suprema en 2007 e ingresó como ministra del tribunal de alzada capitalino en 2012, asumiendo su presidencia en marzo de este año. La jueza fue seleccionada por el Ejecutivo desde una quina elaborada por la Corte Suprema tras la jubilación de la exministra María Teresa Letelier.

En su historial judicial destacan participaciones en resoluciones de alta connotación, entre ellas condenas en causas de derechos humanos contra el exmilitar Miguel Krassnoff, el rechazo a recursos presentados por la defensa del exfrentista Galvarino Apablaza tras su orden de captura internacional, y sanciones disciplinarias dictaminadas contra los exjueces Juan Antonio Poblete, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj por faltas a la probidad e irregularidades en sus funciones.