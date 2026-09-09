Senado aprueba en primer trámite la Sala Cuna Universal pero rechaza artículo clave de financiamiento

El Senado despachó a su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que establece la Sala Cuna Universal. Pese al avance general de la iniciativa, la sesión estuvo marcada por una profunda controversia legislativa tras rechazarse el artículo clave que fijaba el financiamiento del beneficio a través de una cotización con cargo a los trabajadores.

La norma requería un quórum de 26 votos favorables para su aprobación. Sin embargo, debido a que el permiso constitucional del senador oficialista Sebastián Keitel no ingresó formalmente a la mesa antes de la votación, la exigencia no se redujo a 25 sufragios, derivando en la caída del articulado. La falla procedimental provocó inmediatas recriminaciones cruzadas entre parlamentarios de la oposición hacia el propio legislador y a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) por la falta de coordinación política y técnica en la Sala.

Reserva de constitucionalidad y exabrupto ministerial

La tensión en el hemiciclo aumentó luego de que la Cámara Alta aprobara, por 25 votos contra 22, una indicación promovida por las senadoras Yasna Provoste, Karol Cariola y Beatriz Sánchez para modificar el artículo 203 del proyecto. Tras el resultado, el Ejecutivo presentó una reserva de constitucionalidad.

El momento de mayor repercusión de la jornada lo protagonizó el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Al término de dicha votación y sin percatarse de que su micrófono continuaba abierto, el secretario de Estado manifestó visiblemente contrariado: “Qué desastre, hueón”, frase que quedó registrada en la transmisión oficial antes de que se llevara la mano al rostro, reflejando el complejo escenario en que avanza la propuesta al segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.