Alarma en calle Kuzma Slavic por menor de residencia Mejor Niñez atrapado en la techumbre de un inmueble

Una intensa movilización de los organismos de emergencia se registró durante la tarde de este lunes en las inmediaciones de calle Kuzma Slavic, a pocos metros de su intersección con la Avenida Bulnes, tras el reporte de un menor de edad atrapado en la cobertura de un inmueble.

Tras el llamado de auxilio, la Central de Alarmas despachó de inmediato a voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos. Según los antecedentes recabados en el lugar, el joven —perteneciente a una residencia dependiente del Servicio Mejor Niñez ubicada en dicho sector— escaló hasta la techumbre por causas que se investigan, quedando expuesto en una posición de alto riesgo que causó consternación entre los transeúntes.

Asistencia entre pares y antecedentes del inmueble

Pese a la rápida llegada de la unidad bomberil, no se requirió la ejecución de maniobras complejas de rescate en altura. A la llegada de los voluntarios, la contingencia había sido neutralizada gracias a la oportuna acción de otro joven del mismo hogar, quien subió a la cubierta para prestarle auxilio y apoyarlo en un descenso seguro.

Los efectivos de Bomberos procedieron únicamente a verificar el estado de salud del afectado antes de dar por finalizado el procedimiento. Cabe destacar que la estructura donde se registró el incidente cuenta con antecedentes de riesgo, ya que hace algunos meses sufrió un incendio de proporciones que movilizó a varias compañías de la ciudad. Tras el susto, los educadores y personal a cargo de la residencia de Mejor Niñez asumieron el resguardo del menor y la evaluación de las medidas de seguridad del recinto.