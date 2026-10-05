FACh traslada en tiempo récord a paciente desde la Antártica hasta el Hospital Clínico de Magallanes

En una coordinada operación logística realizada en tiempo récord, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) completó con éxito una evacuación aeromédica para trasladar a un paciente desde la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva hasta la ciudad de Punta Arenas en menos de 24 horas.

La alerta de emergencia sanitaria ingresó a las 21:00 horas del viernes 2 de octubre, activando de inmediato el protocolo de planificación de medios aéreos y equipos médicos. Para la misión se dispuso un avión C-130 Hércules perteneciente a la IIª Brigada Aérea, el cual despegó desde la Base Aérea Pudahuel en Santiago hacia la zona austral.

Escala estratégica y traslado al Hospital Clínico

En su trayecto hacia el Continente Blanco, la aeronave realizó una escala logística en la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas, donde abordó el equipo médico especialista de la IVª Brigada Aérea. Posteriormente, el C-130 despegó con destino al Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, ubicado en la Isla Rey Jorge.

Tras aterrizar en la pista antártica, la tripulación del Grupo de Aviación N°10, en conjunto con el personal de salud y la dotación local de la base, embarcaron al paciente para emprender el vuelo de retorno a Magallanes. Tras el arribo a Punta Arenas, el afectado fue derivado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes (HCM) para su atención especializada. Por el momento, la institución se ha reservado los detalles sobre la identidad y el diagnóstico médico de la persona trasladada.