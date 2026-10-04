Conductor ebrio chocado tres autos en Río de la Mano quedó apercibido y fue liberado

Un choque múltiple registrado cerca de las 23:30 horas del sábado movilizó a Carabineros y personal de emergencia al sector Río de la Mano, en Punta Arenas. Un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo e impactó de manera consecutiva a tres automóviles que se encontraban estacionados en calle Capitán Ramón Serrano.

Tras el accidente, el individuo intentó huir del lugar a pie. Sin embargo, los propios residentes del sector lo interceptaron y mantuvieron retenido hasta la llegada de la policía uniformada. Al sitio también acudió una ambulancia del SAMU, confirmándose que no se registraron personas lesionadas.

Carabineros procedió a la detención del chofer por conducción en estado de ebriedad. Pese a la gravedad del hecho y a los significativos daños generados en los vehículos aparcados, la bitácora web de la Fiscalía dispuso su liberación horas más tarde, dejándolo apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de ser citado por la justicia. La decisión generó profundo rechazo e indignación entre los vecinos afectados.