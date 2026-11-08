Alerta por incendio forestal en sector Laguna Azul en el Parque Nacional Torres del Paine

Un incendio forestal afecta al sector de Laguna Azul, en las inmediaciones del Parque Nacional Torres del Paine, movilizando a los organismos de respuesta ante emergencias de la Provincia de Última Esperanza.

Por el momento se desconoce tanto el origen del fuego como la superficie total comprometida por las llamas. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales y brigadas de respuesta se desplazan hacia el lugar para coordinar las primeras maniobras de combate y contener el avance del siniestro en una de las áreas más concurridas de la zona austral.

El hecho permanece catalogado como noticia en desarrollo a la espera de los reportes oficiales que emitan las instituciones técnicas y los servicios de emergencia desplegados en el territorio.