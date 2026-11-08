Declaran ilegal la detención de joven por presunto robo en el Parque María Behety y suspenden el proceso penal

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró ilegal la detención de un joven de 19 años acusado de sustraer especies desde las dependencias del Parque María Behety y decretó la suspensión del procedimiento judicial a la espera de peritajes psiquiátricos.

El operativo policial se inició tras el aviso de un trabajador del recinto, quien alertó a funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros sobre el forzamiento del candado de una bodega perteneciente al vivero municipal.

Al revisar el sector, el denunciante encontró al imputado durmiendo en una habitación de una vivienda abandonada colindante. En el lugar se encontraron diversas herramientas de jardinería, entre ellas palas y un cortacésped manual, lo que motivó su aprehensión bajo el cargo de robo en lugar no habitado.

Durante la audiencia de control, la Defensa Penal Pública cuestionó el procedimiento policial argumentando la inexistencia de flagrancia, debido a que el joven se encontraba descansando, sin herramientas de fractura ni especies en su poder al momento de ser abordado. El tribunal acogió la solicitud defensiva y determinó la ilegalidad del arresto, concluyendo que la verificación de las especies faltantes ocurrió con posterioridad a la retención del individuo.

Pese al pronunciamiento sobre la captura, el Ministerio Público procedió a formalizar la investigación por el delito consumado. Acto seguido, la abogada defensora exhibió documentación oficial que acredita que el imputado presenta un 50% de discapacidad global severa de índole mental e intelectual.

Ante estos antecedentes de salud, el tribunal resolvió suspender la causa hasta que el Servicio Médico Legal (SML) evacue los informes técnicos para determinar si el imputado se encuentra en condiciones de enfrentar la persecución penal. Asimismo, la magistrada designó a la madre del joven como su curadora provisoria durante el desarrollo de la causa.