Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Magallanes por fuertes vientos de hasta 110 km/h

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tras los informes técnicos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

La medida se adoptó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, frente al ingreso de un sistema frontal que provocará intensas ráfagas de viento en las distintas provincias de la zona austral durante hoy y mañana.

Pronóstico por zonas

Durante la presente jornada, las rachas oscilarán entre los 40 y 70 km/h en el sector Insular Norte, de 60 a 90 km/h en la Pampa Patagónica Norte, y entre 60 y 100 km/h en la Cordillera Austral Norte e Insular Sur. En paralelo, los sectores Insular Central, Cordillera Austral Sur y Pampa Patagónica Sur registrarán vientos de entre 70 y 100 km/h.

Para mañana se prevé que el fenómeno alcance su punto más crítico. En la Pampa Patagónica Sur las rachas bordearán entre 50 y 110 km/h. En tanto, las zonas de Cordillera Austral Norte, Cordillera Austral Sur, Insular Central e Insular Sur continuarán bajo registros de hasta 100 km/h, mientras que en la Pampa Patagónica Norte fluctuarán entre 60 y 80 km/h y en Insular Norte entre 40 y 60 km/h.

Medidas de contingencia y recomendaciones

La activación de la alerta contempla el monitoreo constante de los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, incluyendo el alistamiento de cuadrillas municipales, Carabineros de Chile, Bomberos y brigadas de emergencia de empresas de servicios básicos ante eventuales caídas del tendido eléctrico.

Las autoridades instaron a los vecinos a reforzar techumbres, fijar planchas sueltas y retirar elementos livianos desde patios para prevenir desprendimientos.

A su vez, se solicitó conducir con extrema precaución por la Ruta 9 y los caminos de Tierra del Fuego debido al impacto del viento lateral sobre los vehículos, mientras la Autoridad Marítima mantendrá una vigilancia operativa especial ante posibles restricciones en los cruces del Estrecho de Magallanes.