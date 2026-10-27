Alumno de 15 años del Instituto Don Bosco resulta lesionado tras ser agredido en la vía pública por exestudiante en Punta Arenas

Un grave episodio de violencia conmocionó a la comunidad educativa del Instituto Don Bosco en Punta Arenas, luego de que un estudiante de 15 años resultara con diversas lesiones de consideración tras ser agredido en la vía pública al momento de concluir sus actividades académicas cotidianas.

Los hechos se registraron en los alrededores del establecimiento cuando la víctima iniciaba el trayecto hacia su domicilio. En ese instante, fue abordado de forma sorpresiva por un sujeto que arremetió de manera directa en su contra, propinándole una seguidilla de golpes de puño y patadas en diversas zonas del cuerpo. Ante la intensidad del ataque, el escolar logró zafar de su agresor y corrió de regreso hacia el pórtico de la escuela salesiana para buscar resguardo.

Primeros auxilios y derivación asistencial

Al percatarse del estado físico y emocional del alumno, el equipo directivo y docente activó los protocolos de convivencia y seguridad escolar, brindándole asistencia primaria en el recinto y contactando de inmediato a sus apoderados. En paralelo, se solicitó la concurrencia de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Los paramédicos evaluaron al menor al interior del inmueble y, tras estabilizarlo, procedieron a su traslado hacia el centro asistencial de la comuna para la constatación de lesiones y la toma de exámenes radiológicos.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, el presunto agresor corresponde a un exalumno del mismo recinto educativo, quien ya mantiene un historial de conductas agresivas en la vía pública, habiendo sido identificado previamente en un registro audiovisual viralizado en plataformas digitales por una golpiza ocurrida en la Plaza Sampaio. Los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades policiales y judiciales correspondientes.