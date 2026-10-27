Nuevo dictamen de Contraloría abre el dilema sobre quién paga a los paradocentes

Tras la reciente emisión del Dictamen N° D434/2026 de la Contraloría General de la República, el cual exige el pago del 40% de las remuneraciones a los asistentes de la educación, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, emplazó públicamente al Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes y a la Dirección de Educación Pública (DEP) a transparentar de manera inmediata los criterios y montos con que se reconfigurarán los sueldos del personal en la capital regional.

La máxima autoridad comunal recalcó que las resoluciones del órgano contralor tienen carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento, por lo que resulta indispensable que ambas instituciones estatales aclaren con total precisión el destino y ordenamiento de los recursos públicos: “Estamos a la espera de que el Slep y que la DEP den su informe jurídico porque hay que recalcular, porque hay que eventualmente hacer cálculos sobre lo que se pagó doble, a cuántas personas y cuánto se les paga”, sostuvo Radonich.

Acción ante el Consejo para la Transparencia

En ese contexto, el edil reveló que el municipio mantiene una acción formal vigente en contra del Slep Magallanes ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), debido a la reiterada negativa a entregar la información financiera detallada sobre los desembolsos salariales: “Solamente indicar que la municipalidad tiene al Slep en el Consejo para la Transparencia porque hemos solicitado las planillas de pago complementario y nunca nos han dado esta información”, denunció.

Radonich subrayó que esta solicitud busca dar certeza a la ciudadanía sobre a quiénes se les está cancelando, bajo qué conceptos específicos y con qué respaldo administrativo, enfatizando que “nadie puede estar en contra de que se sea transparente con los dineros fiscales”.