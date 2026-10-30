Autoridades coordinan cortes de tránsito y plan de seguridad por la 42ª versión de Las Tres Horas de Puerto Natales

Con el objetivo de afinar el despliegue preventivo e informar a la comunidad sobre el desarrollo de la 42ª versión de Las Tres Horas de Puerto Natales, autoridades provinciales, policiales y deportivas realizaron una inspección técnica en terreno por el trazado de Camino 4. La comitiva fue encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto a efectivos de Carabineros y directivos del Club de Volantes Teodoro Martinic.

El recorrido permitió definir el plan de resguardo y las restricciones viales escalonadas para el fin de semana. El cronograma comenzará este viernes 30 de octubre con un cierre parcial en Camino 4, en el tramo comprendido entre los empalmes de Ruta 9 Norte y Ruta 9 Sur (Ruta Y-315), entre las 14:00 y las 17:00 horas, debido a la prueba clasificatoria. Posteriormente, a las 19:30 horas, se realizará la largada simbólica en la Plaza de Armas, lo que generará cortes momentáneos en calle Eberhard y vías aledañas.

Horarios de la carrera y medidas del sábado

Para el sábado 31 de octubre, jornada de la prueba automovilística principal, la interrupción del tránsito en el circuito se iniciará a las 15:30 horas para la revisión exhaustiva de seguridad. La competencia largará formalmente a las 16:30 horas y se extenderá hasta las 19:30 horas, manteniendo la calzada cerrada hasta cerca de las 20:30 horas mientras se efectúa el retiro de los vehículos en competencia.

El levantamiento de los cortes quedará sujeto a la evaluación final de Carabineros, con el propósito de garantizar un tránsito seguro hacia el Aeródromo Teniente Julio Gallardo y las rutas de acceso al Parque Nacional Torres del Paine.

Puestos de control y prohibición de fogatas

El teniente de la Segunda Comisaría de Carabineros, Jerson Beltrán, precisó que se instalarán puestos de control fijos en la Rotonda del Milodón, calle Philippi, calle Libertad y los empalmes con la Ruta Y-315, puntos destinados a canalizar el flujo peatonal hacia las zonas habilitadas y restringir accesos no autorizados.

Asimismo, los organismos de seguridad emitieron una advertencia categórica respecto al cuidado del entorno natural, prohibiendo encender fogatas o utilizar parrillas en sectores no autorizados aledaños a la ruta, con la finalidad de prevenir eventuales incendios de vegetación durante el desarrollo del evento deportivo.