Presentan dos reclamaciones administrativas para revocar la resolución ambiental del megaproyecto HNH Energy en Magallanes

Dos reclamaciones administrativas buscan dejar sin efecto la aprobación ambiental del proyecto HNH Energy, iniciativa orientada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde que contempla una inversión estimada en US$11 mil millones en la Región de Magallanes. Ambas acciones ingresaron al sistema y se encuentran en fase de “admisión en trámite”, instancia en la que la autoridad competente deberá pronunciarse sobre su admisibilidad formal antes de iniciar la revisión de fondo.

Los libelos impugnan la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida el pasado 8 de septiembre de 2026, argumentando que las observaciones ciudadanas planteadas durante el proceso no fueron debidamente ponderadas ni resueltas.

Una de las presentaciones fue suscrita por Alfonso Campos González, Isabel Ojeda Harambour, Cristina Campos Ojeda y Gabriel Campos Ojeda; mientras que el segundo documento fue presentado conjuntamente por Ivo Tejeda Millet, Diego Luna Quevedo, María del Carmen Espoz Larraín, Olivia Blank Hidber, Ricardo Matus Navarro y Heraldo Norambuena Ramírez.

Patrimonio, rutas y descargas marinas

El recurso encabezado por la familia Campos centra sus cuestionamientos en la falta de antecedentes técnicos suficientes para descartar daños sobre el conjunto patrimonial de la Zona Típica Estancia San Gregorio, derivados de faenas viales en la Ruta CH-255, vibraciones y alteración de su entorno inmediato. Asimismo, advierte perjuicios para la ganadería, el turismo y los accesos del sector.

El texto también objeta la evaluación técnica respecto al ruido submarino, la pluma de dispersión salina originada por la planta desaladora y el resguardo de la avifauna. A su vez, los recurrentes afirman que no se fundamentó adecuadamente la gestión de riesgos en torno a la coexistencia de las instalaciones industriales con el recinto militar de Estancia Santa María.

Impacto en avifauna y efectos sinérgicos

Por su parte, la reclamación suscrita por Diego Luna y especialistas ambientales enfoca sus reparos en la afectación biológica. Cuestionan las líneas de base y los modelos de colisión de aves contra los 194 aerogeneradores proyectados, acusando la exclusión de especies y la ineficacia de los planes de mitigación para ejemplares amenazados como el canquén colorado y el caiquén.

El escrito acusa además una omisión en el análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos junto a otros parques eólicos sobre las rutas migratorias, sumando alertas por colisiones de naves con mamíferos marinos durante las fases de navegación y transporte marítimo.

Ambas presentaciones coinciden en que las modificaciones introducidas por el titular durante la tramitación debieron abrir un nuevo periodo de participación ciudadana (PAC), por lo que solicitaron formalmente al Comité de Ministros revocar la calificación favorable y sustituirla por un rechazo ambiental. Pese a la apertura de este litigio administrativo, la sola interposición de los recursos no suspende la vigencia legal de la RCA aprobada.