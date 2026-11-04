Carabineros adelanta apertura de avanzada temporal en el Parque Nacional Torres del Paine por temporada estival

Con el propósito central de robustecer la capacidad de respuesta y garantizar una cobertura operativa integral ante la alta afluencia de turistas chilenos y extranjeros, autoridades regionales encabezaron la apertura formal de la Avanzada Temporal de Carabineros de Chile en el Parque Nacional Torres del Paine. El cuartel transitorio mantendrá servicios policiales continuos hasta marzo de 2027, luego de que la planificación técnica resolviera adelantar el inicio de funciones a este mes de noviembre para responder de manera anticipada a los requerimientos de la temporada de mayor flujo.

La ceremonia oficial de instalación de los efectivos en la reserva natural contó con la asistencia de la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra; el delegado provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; el subprefecto de los Servicios de la Prefectura Magallanes, teniente coronel Ítalo Badilla Aburto, y el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), John Revello.

El dispositivo de seguridad considera la permanencia estratégica de funcionarios policiales en instalaciones facilitadas por la Conaf en el sector de acceso a la reserva, además de patrullajes preventivos diurnos y nocturnos por la red de senderos, fiscalizaciones en sectores remotos y dotaciones capacitadas para ejecutar labores de rescate de montaña y evacuaciones médicas de emergencia. Este contingente operará en estrecha sincronía con la Avanzada Temporal Lago Dickson y el despliegue soberano de los retenes fronterizos Torres del Paine y Cerro Guido, mediante un esquema de rotaciones mensuales de personal.

Presencia preventiva y resguardo en áreas remotas

Durante la puesta en marcha del retén transitorio, la delegada Ericka Farías Guerra enfatizó el compromiso del Ejecutivo con el orden público en los destinos estratégicos del territorio: “Para nuestro Gobierno, la seguridad y el orden público son prioridades intransables. La presencia de Carabineros en el Parque Nacional Torres del Paine no solo es fundamental para proteger a los miles de turistas que eligen nuestra Región de Magallanes, sino por sobre todo para dar tranquilidad y resguardo a quienes habitan, prestan servicios y trabajan aquí todos los días“, recalcó.

La autoridad de gobierno agregó que “adelantar este despliegue a noviembre y estructurar un sistema de rotaciones nos permite anticiparnos a los riesgos, marcar una presencia preventiva real en senderos y zonas de difícil acceso, y coordinar de manera eficiente el trabajo junto a Conaf. Esto es gestión en terreno: Estado presente, prevención efectiva y respaldo total a nuestra labor policial“, puntualizó.

El diseño operativo implementado en la Provincia de Última Esperanza apunta a entregar garantías de seguridad tanto al personal de guardaparques y prestadores de servicios turísticos como a los miles de excursionistas que recorren los circuitos W y Macizo Paine, reforzando la soberanía nacional en zonas geográficas de extremo aislamiento.