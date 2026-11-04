Construcción de calle Miraflores registra casi 10% de avance y conectará a 25 mil vecinos en el sector poniente de Punta Arenas

Un avance físico del 9,5% presentan las faenas de apertura y pavimentación de la calle Miraflores, emblemático proyecto de infraestructura vial y desarrollo urbano ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu Magallanes y financiado íntegramente por el Gobierno Regional.

La iniciativa demanda una inversión sectorial de $1.479 millones para el tramo específico de Miraflores —inserta en un contrato global de $3.484 millones que incluye también la intervención de calle El Ovejero—. La obra beneficiará directamente a cerca de 25.000 residentes de los sectores 18 de Septiembre y Cerro Primavera, subsanando una histórica desconexión urbana en la zona poniente de la capital magallánica.

Conectividad de costa a cerro y cruce del Río de la Mano

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, resaltó el impacto territorial y la recuperación de espacios públicos que significa la faena: “Teníamos dos poblaciones enteras no conectadas y con una vía que nos va a permitir llegar desde Costanera hasta Martínez (…) Particularmente, también se ve un espacio que era un sitio que había con irremovibilidad. Hoy día lo vamos a incorporar con pavimentación, con iluminación, con paredes y con toda la seguridad que eso involucra. Así que aquí tenemos un elemento que es una vía que va a quedar bastante estructurante de costa a cerro“, afirmó la máxima autoridad regional.

En tanto, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, enfatizó el ordenamiento territorial que implica eliminar un histórico foco de abandono: “Viene a solucionar un problema que para muchos vecinos era el patio trasero de este sector. Conectamos a la población Cerro Primavera con la 18 de Septiembre generando otra alternativa vial que era lo que faltaba acá en la zona”, explicó el titular regional del Minvu, detallando que el trazado involucra el cruce del zanjón del Río de la Mano mediante un cajón estructural de hormigón para canalizar las aguas, proyectando la entrega formal de la arteria para junio de 2027.

Ingeniería de suelo y características técnicas

Respecto al desarrollo técnico y la resistencia del suelo, el director regional del Serviu, Homero Villegas, explicó que el contrato considera 262 metros lineales de calzada de hormigón de 7 metros de ancho, sumados a 524 metros lineales de aceras peatonales.

“Es una obra que estaba muy anhelada por los vecinos (…) Es un atravieso muy importante en términos de ingeniería, dado el peso que tiene que aguantar el terreno. Por lo tanto, el acondicionamiento del terreno se ha hecho en 70 centímetros, se han colocado 40 centímetros de bolón y sobre eso relleno. Va a tener muy buenas condiciones para el sector y mucha durabilidad”, concluyó Villegas, asegurando que la vía transformará un antiguo sitio eriazo en un eje vial moderno, equipado y seguro.