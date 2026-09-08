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Con taller en Porvenir concluye agenda territorial de inocuidad alimentaria para fortalecer la horticultura magallánica

El programa impulsado por la Seremi de Agricultura, Corfo y Achipia capacitó a productores de tres provincias de la región. Tras la etapa de caracterización de riesgos, la iniciativa se alista para implementar un plan de gestión que permita elevar los estándares de calidad y abrir nuevos mercados para las hortalizas locales.

Periodista Web
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Con la realización del último taller participativo en la comuna de Porvenir, concluyó la agenda territorial de inocuidad alimentaria desarrollada en el marco del PTI Agroalimentos de Magallanes, iniciativa ejecutada por Corfo y la Seremi de Agricultura.

El programa contó con la participación técnica de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia), sumado a la labor articulada de Indap e INIA. Durante las jornadas desplegadas en las tres provincias de la región, los agricultores analizaron la caracterización de riesgos en sus sistemas productivos hortícolas, logrando identificar las brechas operativas en sus predios.

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó que la finalización de esta primera etapa diagnóstica dará paso a la implementación de planes de gestión prediales. Por su parte, el profesional de Achipia, Manuel Miranda, enfatizó que la gestión de riesgos permitirá responder a la creciente demanda de hortalizas por parte de la población local y de la industria turística regional.

Las instituciones participantes confirmaron que mantendrán el acompañamiento técnico en terreno a los horticultores magallánicos, buscando proyectar sus productos a mercados de mayor exigencia mediante el sello de origen y la inocuidad alimentaria.

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